В Челябинске в 2030 году появится передовая общеобразовательная школа, которая территориально будет находиться около микрорайонов «Притяжение» и «Белый хутор» на берегу Шершневского водохранилища. Проект презентовали министру образования РФ Сергею Кравцову во время его визита в Челябинск, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Новая школа идеально впишется в общую концепцию микрорайонов. Рядом будет находиться кампус для школьников и преподавателей. Мы считаем, это такая синергия», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который сопровождал Кравцова в его рабочей поездке по Челябинску, передает корреспондент URA.RU.
Кравцов высоко оценил проект передовой школы в Челябинске. «Мне очень нравится», — отметил Кравцов.
Челябинская область стала участником проекта по созданию в России 12 передовых общеобразовательных организаций. Концепция школы предусматривает учебный корпус на 800 учебных мест, а также кампус для школьников на 800 мест и для преподавателей на 150 мест. Обучаться в школе будут дети с 7 по 11 классы.
Участок для строительства школы находится в экологически чистом районе — пригороде Челябинска. Рядом расположены деревня Малиновка, несколько коттеджных поселков, а также микрорайоны «Притяжение», «Привилегия» и «Белый хутор».
Первой точкой работы Кравцова в Челябинске стала школа в микрорайоне «Ньютон». Министр пообщался с учениками школы, поинтересовался, нравится ли им физика и школа в целом, сообщил ранее корреспондент URA.RU с места события.
