В Екатеринбурге отца соратника Навального* судят из-за доната в 2 тысячи

Екатеринбургскому профессору Волкову* грозит восемь лет колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Волков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину
Михаил Волков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину Фото:

В Екатеринбурге начали судить профессора Михаила Волкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — отца оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — за донат в две тысячи рублей ФБК (признан Минюстом России иностранным агентом). Ему вменили ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, рассказал источник URA.RU.

«Волков-старший признал вину. Уголовное дело рассматривается в Кировском райсуде», — добавил собеседник агентства. 

О его задержании стало известно в апреле. Силовики провели у него дома обыски и изъяли технику. Позже он попал в список террористов и экстремистов. Из-за этого он решил отказаться от вступления в наследство.

Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ. Его сын — бывший депутат гордумы и ближайший соратник Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В 2019 году Леонид покинул Россию, сейчас живет в Литве.

*Михаил Волков внесен в список экстремистов и террористов.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге начали судить профессора Михаила Волкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — отца оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — за донат в две тысячи рублей ФБК (признан Минюстом России иностранным агентом). Ему вменили ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, рассказал источник URA.RU. «Волков-старший признал вину. Уголовное дело рассматривается в Кировском райсуде», — добавил собеседник агентства.  О его задержании стало известно в апреле. Силовики провели у него дома обыски и изъяли технику. Позже он попал в список террористов и экстремистов. Из-за этого он решил отказаться от вступления в наследство. Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ. Его сын — бывший депутат гордумы и ближайший соратник Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В 2019 году Леонид покинул Россию, сейчас живет в Литве. *Михаил Волков внесен в список экстремистов и террористов. *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...