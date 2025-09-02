В Екатеринбурге отца соратника Навального* судят из-за доната в 2 тысячи

В Екатеринбурге начали судить профессора Михаила Волкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — отца оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — за донат в две тысячи рублей ФБК (признан Минюстом России иностранным агентом). Ему вменили ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, рассказал источник URA.RU.
«Волков-старший признал вину. Уголовное дело рассматривается в Кировском райсуде», — добавил собеседник агентства.
О его задержании стало известно в апреле. Силовики провели у него дома обыски и изъяли технику. Позже он попал в список террористов и экстремистов. Из-за этого он решил отказаться от вступления в наследство.
Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ. Его сын — бывший депутат гордумы и ближайший соратник Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В 2019 году Леонид покинул Россию, сейчас живет в Литве.
*Михаил Волков внесен в список экстремистов и террористов.
*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
