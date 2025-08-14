В Екатеринбурге отец соратника Навального* пошел в суд из-за наследства

Профессор Волков* пытается избавиться от наследства в Екатеринбурге
Волков-старший пошел в суд после отказа нотариуса
Волков-старший пошел в суд после отказа нотариуса

В Екатеринбурге профессор Михаил Волков* (внесен в список террористов и экстремистов) — отец оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — через суд пытается отказаться от наследства. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовой среде.

«Он решил вступить в наследство до того, как его внесли в список террористов и экстремистов. А после этого решил отказаться, пошел к нотариусу, но специалист процедуру приостановил. Тогда Волков-старший обратился в суд», — сказал собеседник агентства.

По данным URA.RU, первое судебное заседание прошло 14 августа. Следующий процесс состоится в конце месяца.

Ранее агентство писало, что против Волкова-старшего возбудили уголовное дело за финансирование экстремистской организации. По одной из версий, Михаил перечислил средства ФБК (организация признана экстремистской, иноагентом и запрещена в РФ).

Волков-старший родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ. Его сын — бывший депутат гордумы и ближайший соратник Алексея Навального* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В 2019 году Леонид покинул Россию, сейчас живет в Литве.

*Михаил Волков внесен в список экстремистов и террористов.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

