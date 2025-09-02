Арестантов, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга, заметили на кладбище

Арестантов, которые сбежали из екатеринбургского СИЗО-1, могли видеть рядом с кладбищем в Богдановиче (Свердловская область). Такой слух расходится в городских чатах, сказал URA.RU местный житель.
"Пишут, что этих парней якобы [1 сентября] видели там. Будто бы они стреляли сигареты и искали еду", — заявил собеседник агентства. В свердловских силовых структурах тему не комментируют.
Известно, что правоохранители объявили беглецов в федеральный розыск. Скорее всего, против них возбуждено уголовное дело за побег, который, предположительно, произошел ночью 1 сентября.
Заключенные были под стражей с мая 2023 года — после попытки поджога военкомата. По данным следствия, парней могли завербовать представители ВСУ. Осенью прошлого года суд приговорил их к лишению свободы в колонии строгого режима. Вероятно, в СИЗО-1 они ожидали этапирования. Подробнее о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
