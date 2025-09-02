Вучич: Сербия сохраняет нейтралитет по поводу санкций против РФ

Сербия остается единственной страной Европы, которая не присоединилась к ограничительным мерам против РФ и в дальнейшем намерена сохранять этот курс. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет», — сказал Вучич в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине. Он отметил, что для Белграда крайне важно сохранять и развивать сотрудничество с Москвой во всех сферах. Вучич выразил уверенность, что партнерские отношения между двумя странами будут только укрепляться.
Ранее стало известно, что Сербия не намерена вводить санкции в отношении Российской Федерации. В ряде сербских и иностранных изданий появлялась информация об отставках политиков, ориентированных на Россию, вследствие давления со стороны Запада. Тем не менее, Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград не планирует пересматривать свою политику в отношении Москвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.