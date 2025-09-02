Вучич: Сербия сохраняет нейтралитет по поводу санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вучич отметил, что для Белграда крайне важно сохранять сотрудничество с Москвой
Вучич отметил, что для Белграда крайне важно сохранять сотрудничество с Москвой Фото:

Сербия остается единственной страной Европы, которая не присоединилась к ограничительным мерам против РФ и в дальнейшем намерена сохранять этот курс. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет», — сказал Вучич в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине. Он отметил, что для Белграда крайне важно сохранять и развивать сотрудничество с Москвой во всех сферах. Вучич выразил уверенность, что партнерские отношения между двумя странами будут только укрепляться.

Ранее стало известно, что Сербия не намерена вводить санкции в отношении Российской Федерации. В ряде сербских и иностранных изданий появлялась информация об отставках политиков, ориентированных на Россию, вследствие давления со стороны Запада. Тем не менее, Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград не планирует пересматривать свою политику в отношении Москвы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сербия остается единственной страной Европы, которая не присоединилась к ограничительным мерам против РФ и в дальнейшем намерена сохранять этот курс. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет», — сказал Вучич в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине. Он отметил, что для Белграда крайне важно сохранять и развивать сотрудничество с Москвой во всех сферах. Вучич выразил уверенность, что партнерские отношения между двумя странами будут только укрепляться. Ранее стало известно, что Сербия не намерена вводить санкции в отношении Российской Федерации. В ряде сербских и иностранных изданий появлялась информация об отставках политиков, ориентированных на Россию, вследствие давления со стороны Запада. Тем не менее, Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград не планирует пересматривать свою политику в отношении Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...