Лидер ЛДПР в Пермском крае рассказал, как избежать коммунальных коллапсов

Чтобы избежать масштабных аварий в ЖКХ, необходимо усилить контроль за этой сферой со стороны государства. Об этом заявил депутат законодательного собрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников. По его словам, к коммунальным проблемам приводит халатность частных управляющих компаний.
«Проблемы в сфере ЖКХ Пермского края — яркий пример халатного отношения частных управляющих компаний к своим обязанностям. Изношенность инфраструктуры усугубляется недофинансированием и отсутствием надлежащей модернизации. В этом году краевое правительство планирует обновить лишь 50 километров теплосетей. При таких темпах на полную замену потребуется более 70 лет», — говорит Постников.
По данным депутата, Пермский край, обладающий внушительной протяженностью тепловых сетей (3 569 км), водопроводов (8 827,6 км) и сетей водоотведения (3 900 км), регулярно сталкивается с авариями. Не секрет, что инфраструктура требует модернизации, поскольку в ряде городов Прикамья периодически случаются прорывы теплосетей и перебои с отоплением. Для решения этих проблем требуются значительные инвестиции. Например, модернизация только одного километра теплосетей обходится в 45–54 млн рублей. Полная же замена теплосетей Пермского края потребует колоссальных средств, сопоставимых с годовым бюджетом региона.
Постников добавил, что его партия предлагает комплексный план по выводу ЖКХ из кризиса. Он включает жесткий государственный контроль над ценами на услуги ЖКХ, а также оценку качества этих услуг жителями. Кроме этого, необходима поддержка инновационных предприятий, разрабатывающих альтернативные способы обогрева старых и новых домов, без замены теплосетей. Такие компании должны быть полностью избавлены от налогов, заявил Постников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!