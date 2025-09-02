Лидер ЛДПР в Пермском крае рассказал, как избежать коммунальных коллапсов

Пермский депутат Постников призвал усилить контроль за государства за ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олег Постников ищет пути выхода из кризиса ЖКХ
Олег Постников ищет пути выхода из кризиса ЖКХ Фото:

Чтобы избежать масштабных аварий в ЖКХ, необходимо усилить контроль за этой сферой со стороны государства. Об этом заявил депутат законодательного собрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников. По его словам, к коммунальным проблемам приводит халатность частных управляющих компаний.

«Проблемы в сфере ЖКХ Пермского края — яркий пример халатного отношения частных управляющих компаний к своим обязанностям. Изношенность инфраструктуры усугубляется недофинансированием и отсутствием надлежащей модернизации. В этом году краевое правительство планирует обновить лишь 50 километров теплосетей. При таких темпах на полную замену потребуется более 70 лет», — говорит Постников.

По данным депутата, Пермский край, обладающий внушительной протяженностью тепловых сетей (3 569 км), водопроводов (8 827,6 км) и сетей водоотведения (3 900 км), регулярно сталкивается с авариями. Не секрет, что инфраструктура требует модернизации, поскольку в ряде городов Прикамья периодически случаются прорывы теплосетей и перебои с отоплением. Для решения этих проблем требуются значительные инвестиции. Например, модернизация только одного километра теплосетей обходится в 45–54 млн рублей. Полная же замена теплосетей Пермского края потребует колоссальных средств, сопоставимых с годовым бюджетом региона.

Постников добавил, что его партия предлагает комплексный план по выводу ЖКХ из кризиса. Он включает жесткий государственный контроль над ценами на услуги ЖКХ, а также оценку качества этих услуг жителями. Кроме этого, необходима поддержка инновационных предприятий, разрабатывающих альтернативные способы обогрева старых и новых домов, без замены теплосетей. Такие компании должны быть полностью избавлены от налогов, заявил Постников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чтобы избежать масштабных аварий в ЖКХ, необходимо усилить контроль за этой сферой со стороны государства. Об этом заявил депутат законодательного собрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников. По его словам, к коммунальным проблемам приводит халатность частных управляющих компаний. «Проблемы в сфере ЖКХ Пермского края — яркий пример халатного отношения частных управляющих компаний к своим обязанностям. Изношенность инфраструктуры усугубляется недофинансированием и отсутствием надлежащей модернизации. В этом году краевое правительство планирует обновить лишь 50 километров теплосетей. При таких темпах на полную замену потребуется более 70 лет», — говорит Постников. По данным депутата, Пермский край, обладающий внушительной протяженностью тепловых сетей (3 569 км), водопроводов (8 827,6 км) и сетей водоотведения (3 900 км), регулярно сталкивается с авариями. Не секрет, что инфраструктура требует модернизации, поскольку в ряде городов Прикамья периодически случаются прорывы теплосетей и перебои с отоплением. Для решения этих проблем требуются значительные инвестиции. Например, модернизация только одного километра теплосетей обходится в 45–54 млн рублей. Полная же замена теплосетей Пермского края потребует колоссальных средств, сопоставимых с годовым бюджетом региона. Постников добавил, что его партия предлагает комплексный план по выводу ЖКХ из кризиса. Он включает жесткий государственный контроль над ценами на услуги ЖКХ, а также оценку качества этих услуг жителями. Кроме этого, необходима поддержка инновационных предприятий, разрабатывающих альтернативные способы обогрева старых и новых домов, без замены теплосетей. Такие компании должны быть полностью избавлены от налогов, заявил Постников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...