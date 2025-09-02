Челябинцы активно покупают квартиры на вторичном рынке

В Челябинске в августе по сравнению с июлем стоимость квартир на вторичном рынке осталась прежней — 100 000 рублей за квадратный метр. При этом число выставленных на продажу квартир снизилось на 10%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«В основном квартиры на вторичном рынке продаются по 4,8 миллиона рублей за объект. При этом площадь выставленных на продажу квартир — 50,1 квадратных метра», — сообщили в пресс-службе.
В целом по России лидером по росту стоимости квадратного метра среди миллионников в августе стал Санкт-Петербург. Там цена выросла на 1,7% до 222 000 рублей, на втором месте — Нижний Новгород (+1,2% до 143 000 рублей), на третьем — Пермь (+1% до 112 000 рублей за квадратный метр).
При этом упали цены на вторичное жилье в Самаре, Воронеже и Ростове-на-Дону. Как отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, в августе вторичный рынок в миллионниках оставался в рамках традиционной сезонной динамики. Цены в большинстве городов практически не изменились. Вместе с тем снизилось число квартир на вторичном рынке, что характерно для конца лета.
