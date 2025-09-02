Следствие попросило суд продлить арест инфобизнесмену Маркаряну

Следствие обратилось в Таганский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей инфобизнесмену Арсену Маркаряну, обвиняемому по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Информация об этом размещена в картотеке суда.
«Зарегистрирован материал о продлении срока содержания под стражей Маркаряну А. А.», — говорится в карточке уголовного дела. Информацию об этом передает РИА «Новости». Заседание по вопросу продления меры пресечения назначено на 3 сентября.
В августе текущего года инфобизнесмен был заключен под стражу в следственном изоляторе. В его отношении выдвинуто обвинение по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
В одном из размещенных видеороликов Маркарян критически отозвался о поступке Героя Советского Союза Александра Матросова, который во время Великой Отечественной войны закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота, и заявил, что этот акт не заслуживает признания. По предварительной информации, данный эпизод стал причиной для инициирования уголовного преследования.
Ранее защита бизнесмена попыталась обжаловать арест бизнесмена по делу о реабилитации нацизма. Как сообщило РАПСИ, апелляционная жалоба была зарегистрирована в конце августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.