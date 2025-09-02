В Екатеринбурге отключат все фонтаны

Фонтаны проработают еще две недели
Вместе с началом осени в Екатеринбурге заканчивается сезон фонтанов. Они проработают до 15 сентября, а затем их отключат до весны, поделились с URA.RU в пресс-службе мэрии.
После 15 сентября перестанут работать следующие фонтаны:
- «Каменный цветок» на площади Труда;
- «Шар» на Октябрьской площади;
- «Спирали времени» на улице Вайнера;
- в Историческом сквере;
- в сквере Попова;
- на бульваре Малахова;
- в сквере за Оперным театром;
- на площади Советской Армии;
- в Дендропарке на улице 8 Марта.
