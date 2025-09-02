В Екатеринбурге отключат все фонтаны

Вместе с началом осени в Екатеринбурге заканчивается сезон фонтанов. Они проработают до 15 сентября, а затем их отключат до весны, поделились с URA.RU в пресс-службе мэрии.

После 15 сентября перестанут работать следующие фонтаны:

  • «Каменный цветок» на площади Труда;
  • «Шар» на Октябрьской площади;
  • «Спирали времени» на улице Вайнера;
  • в Историческом сквере;
  • в сквере Попова;
  • на бульваре Малахова;
  • в сквере за Оперным театром;
  • на площади Советской Армии;
  • в Дендропарке на улице 8 Марта.

