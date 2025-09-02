В Свердловской области открыли поликлинику за миллиард, которую ждали 30 лет. Фото

В Свердловской области открыли поликлинику, которую жители ждали 30 лет
На открытие приехал врио губернатора Денис Паслер
На открытие приехал врио губернатора Денис Паслер Фото:

В Артемовском (Свердловская область) открыли новое здание поликлиники №1, которую построили за 996 миллионов рублей. Местные жители ждали ее 30 лет, а за строительством следила прокуратура. На открытие приехал врио губернатора Денис Паслер и его зам — глава минздрава Татьяна Савинова, передает корреспондент URA.RU.

«Я хочу вас всех поблагодарить. Конечно, коллектив ваш, в лице всех, кто работает в здравоохранении города. На самом деле на вас, на нас огромная ответственность. За народное сбережение, за то, чтобы люди как можно дольше жили. Можно лучше работать, а для этого, конечно же, на сегодняшний день в этом медицинском учреждении создано абсолютно все», — заявил Паслер.

Новое здание поликлиники
Новое здание поликлиники
Фото:

На четырех этажах поликлиники расположились отделения лучевой диагностики, неотложной помощи, отделения для постановки диагноза, терапии и консультаций. Также имеется терапевтический и хирургический стационары. По словам врачей, новую поликлинику ждали 30 лет. Прошлое семиэтажное здание хотели неоднократно ремонтировать. Но в итоге решили снести. Строительство нового корпуса началось в ноябре 2023-го.

Внимание прокуратуры оно привлекло, когда появился риск срыва сроков сдачи объекта. Прокуроры выявили некачественную работу по монтажу электропроводки и дефекты установки тактильных напольных плиток. ООО «Виктория Строй» смогла исправить ситуацию и все-таки успеть в срок. Ввели в эксплуатацию здание в конце августа. Несмотря на проверки надзорных органов, Савинова вручила застройщику благодарственное письмо и торт.

В новой поликлинике появилось современное оборудование
В новой поликлинике появилось современное оборудование
Фото:

