Суд вынес приговор фигурантам дела о создании группировки «Белая масть»

Суд приговорил националиста Николая Королева* к пожизненному заключению
Суд приговорил националиста Николая Королева* к пожизненному заключению

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о создании неонацистской группировки «Белая масть». К пожизненному заключению повторно приговорен Николай Королев (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его жена Вероника Королева, бывший сотрудник Военной академии Генштаба Алексей Белков и другие участники получили сроки от шести до 20 лет лишения свободы.

«Суд постановил признать виновными Николая Королева, Веронику Королеву, Артема Цеппа, Марка Филиппова, Алексея Белкова и назначить наказание от шести лет до пожизненного заключения», — заявила судья при оглашении приговора. Его слова приводит ТАСС. 

По данным РЕН ТВ, Артем Цепп осужден на 20 лет, Алексей Белков — на 12 лет, Марк Филиппов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — на шесть лет и два месяца строгого режима.

По информации ФСБ и МВД, в апреле 2024 года были задержаны 12 участников «Белой масти». Во время обысков у них изъяли оружие, экстремистскую литературу и материалы с нацистской символикой.

* — внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов

