Участник СВО возглавил военный комиссариат в Шадринске

Новый военком назначен в Шадринск
Новый военком назначен в Шадринск

Военным комиссаром в Шадринск назначен участник спецоперации, боевой офицер Денис Завьялов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Военном комиссариате Курганской области.

«Прежний военком Алексей Волков уволился. Новым стал Денис Завьялов», — рассказали в областном военкомате.

В биографии офицера отмечается, что он принимал участие во второй чеченской кампании, выполнял задачи в Сирии, Ливии. Также Завьялов участвовал в «бахмутской операции».

