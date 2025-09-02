Участник СВО возглавил военный комиссариат в Шадринске

Новый военком назначен в Шадринск
Военным комиссаром в Шадринск назначен участник спецоперации, боевой офицер Денис Завьялов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Военном комиссариате Курганской области.
«Прежний военком Алексей Волков уволился. Новым стал Денис Завьялов», — рассказали в областном военкомате.
В биографии офицера отмечается, что он принимал участие во второй чеченской кампании, выполнял задачи в Сирии, Ливии. Также Завьялов участвовал в «бахмутской операции».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!