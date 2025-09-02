В Екатеринбурге авто несколько раз перевернулось и вылетело с дороги. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
В результате аварии пострадал водитель (архивное фото)
В результате аварии пострадал водитель (архивное фото) Фото:

Вечером 2 сентября в Екатеринбурге на улице Репина водитель легковушки вылетел с дороги. Машина несколько раз перевернулась и осталась на обочине. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Водителя оттащили и накрыли покрывалом. Очевидцы вызвали ГАИ и скорую. Водитель жив, но не двигается», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас на месте работают сотрудники скорой помощи. Они осматривают пострадавшего.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

