02 сентября 2025

Трамп раскрыл коварный план Европы по урегулированию конфликта на Украине

The Times: Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Трамп уверен, что именно Европа виновата в том, что Киев занял более жесткую позицию в отношении требований России
Трамп уверен, что именно Европа виновата в том, что Киев занял более жесткую позицию в отношении требований России
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, возложит на Европу ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине после саммита на Аляске. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Белом доме.

«Теперь появились признаки того, что Трамп готов обвинить Европу в срыве своей мирной инициативы», — отмечает The Times. По словам американского лидера, именно европейские страны призывали Киев занимать более жесткую позицию и ждать лучших условий для соглашения с Россией. В своих недавних заявлениях президент США также начал возлагать вину за затягивание конфликта на президента Украины Владимира Зеленского.

В Анкоридже (Аляска) 15 августа прошел саммит с участием президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Основное внимание на переговорах было уделено урегулированию ситуации на Украине и вопросам двусторонних отношений. Владимир Путин сообщил, что стороны обсудили возможные меры по обеспечению безопасности Украины после завершения конфликта, отметив, что по этому вопросу можно достичь консенсуса.

© Служба новостей «URA.RU»
