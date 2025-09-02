Трамп раскрыл коварный план Европы по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, возложит на Европу ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах по Украине после саммита на Аляске. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Белом доме.
«Теперь появились признаки того, что Трамп готов обвинить Европу в срыве своей мирной инициативы», — отмечает The Times. По словам американского лидера, именно европейские страны призывали Киев занимать более жесткую позицию и ждать лучших условий для соглашения с Россией. В своих недавних заявлениях президент США также начал возлагать вину за затягивание конфликта на президента Украины Владимира Зеленского.
В Анкоридже (Аляска) 15 августа прошел саммит с участием президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Основное внимание на переговорах было уделено урегулированию ситуации на Украине и вопросам двусторонних отношений. Владимир Путин сообщил, что стороны обсудили возможные меры по обеспечению безопасности Украины после завершения конфликта, отметив, что по этому вопросу можно достичь консенсуса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.