Большую автостоянку продают в Кургане

Крупный стояночный комплекс предлагается в Кургане (архивное фото)
новость из сюжетаКурганский маркет: уникальные объекты на продажу
В микрорайоне Рябково в Кургане продается крупная стоянка для автомобилей, которая популярна у местных жителей. Об этом говорится в объявлении.
«Предлагается крытый стояночный комплекс на улице Чернореченской. Цена — 5 500 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».
Ранее в Кургане выставили на торги с аукциона здание кафе «Сибирские пельмени» на улице Станционной. Заведение работало с 1974 года.
