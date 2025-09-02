02 сентября 2025

Большую автостоянку продают в Кургане

Крупный стояночный комплекс предлагается в Кургане (архивное фото)
Крупный стояночный комплекс предлагается в Кургане (архивное фото)
Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

В микрорайоне Рябково в Кургане продается крупная стоянка для автомобилей, которая популярна у местных жителей. Об этом говорится в объявлении.

«Предлагается крытый стояночный комплекс на улице Чернореченской. Цена — 5 500 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Ранее в Кургане выставили на торги с аукциона здание кафе «Сибирские пельмени» на улице Станционной. Заведение работало с 1974 года.

