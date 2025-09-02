02 сентября 2025

В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают и отменяют рейсы.

Задержали пять рейсов и один отменили
В Кольцово перенесли вылет пяти самолетов и еще один отменили. Задержкам подверглись авиакомпании «Уральские авиалинии», «Азербайджанские авиалинии», FlyDubai, Red Wings, «Аэрофлот» и S7 Airlines. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейсы «Уральских авиалиний» в Красноярск и Пекин были задержаны на полтора часа. Самолет  «Азербайджанских авиалиний» в Баку отложили на час. Вылет екатеринбуржцев в Дубай авиакомпанией FlyDubai перенесли на три часа. Рейс Red Wings в Кемерово задержали на всю ночь. Вместо 22:00 2 сентября самолет вылетит в 06:00 3 сентября. Борт «Аэрофлота» до Сочи отложили на три часа.

Единственным отмененным рейсом стал S7-5018 от S7 Airlines в Новосибирск. Самолет должен был взмыть в небо над Екатеринбургом в 07:50 3 сентября. 

