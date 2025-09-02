02 сентября 2025

Курганец выловил 14 щук за два часа на хитрую приманку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Щуки клевали на Тоболе в Кургане
Щуки клевали на Тоболе в Кургане Фото:

Житель Кургана выловил за пару часов 14 щук на Тоболе. В качестве приманки он использовал силиконовый твистер с двумя хвостами. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«На Тоболе в районе КЗКТ и Шевелевки поймал 14 щук с лодки. Приманка — твистер», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Кургане на реке Тобол рыбак выловил щуку весом 12 килограммов. Рыбачил горожанин возле дамбы.

Щуки были пойманы в городской черте
Щуки были пойманы в городской черте
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана выловил за пару часов 14 щук на Тоболе. В качестве приманки он использовал силиконовый твистер с двумя хвостами. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «На Тоболе в районе КЗКТ и Шевелевки поймал 14 щук с лодки. Приманка — твистер», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Кургане на реке Тобол рыбак выловил щуку весом 12 килограммов. Рыбачил горожанин возле дамбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...