Щуки клевали на Тоболе в Кургане
Житель Кургана выловил за пару часов 14 щук на Тоболе. В качестве приманки он использовал силиконовый твистер с двумя хвостами. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«На Тоболе в районе КЗКТ и Шевелевки поймал 14 щук с лодки. Приманка — твистер», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Кургане на реке Тобол рыбак выловил щуку весом 12 килограммов. Рыбачил горожанин возле дамбы.
Щуки были пойманы в городской черте
