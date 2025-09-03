В Пекине 3 сентября в ходе парада, посвященного 80-й годовщине победы над Японией, были выпущены голуби мира. Всего в воздух были отправлены 80 тысяч птиц. Об этом сообщают журналисты.
«Восемьдесят тысяч „голубей мира“ выпустили на параде в Китае, они ознаменовали торжественное завершение процессии. Птицы символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками, а также стремление к миру», — передают журналисты. Мероприятие транслировалось URA.RU. Помимо голубей, над площадью Тяньаньмэнь взмыли ввысь 80 тысяч разноцветных шаров, олицетворяющих благополучие и процветание.
Парад прошел на площади Тяньаньмэнь, где в небо поднялись 28 вертолетов Народно-освободительной армии Китая, пронеся государственный флаг и выстроившись в символическую цифру 80. Представители китайской армии подчеркнули, что парад подчеркивает важность уроков истории и вклад страны в достижение мира на планете.
В мероприятии приняли участие все виды войск Народно-освободительной армии Китая, включая новые войска — военно-космические, кибернетические и информационной поддержки. В небе над столицей также были продемонстрированы современные образцы военной техники и инновационные разработки оборонной промышленности КНР. Парад стал одной из крупнейших памятных акций в современной истории Китая.
Парад в Пекине стал частью масштабных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. В торжествах на площади Тяньаньмэнь приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидеры еще 24 государств. Ранее на параде прозвучали 80 артиллерийских залпов, а по улицам прошли колонны современной и исторической военной техники. URA.RU также проводило онлайн-трансляцию мероприятия. В Пекине также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые приехали для освещения события.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.