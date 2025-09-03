На параде в Пекине выпустили 80 тысяч голубей мира. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Под конец военного парада в Китае торжественно выпустили 80 тысяч голубей, символизирующих мир
Под конец военного парада в Китае торжественно выпустили 80 тысяч голубей, символизирующих мир Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В Пекине 3 сентября в ходе парада, посвященного 80-й годовщине победы над Японией, были выпущены голуби мира. Всего в воздух были отправлены 80 тысяч птиц. Об этом сообщают журналисты. 

«Восемьдесят тысяч „голубей мира“ выпустили на параде в Китае, они ознаменовали торжественное завершение процессии. Птицы символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками, а также стремление к миру», — передают журналисты. Мероприятие транслировалось URA.RU. Помимо голубей, над площадью Тяньаньмэнь взмыли ввысь 80 тысяч разноцветных шаров, олицетворяющих благополучие и процветание.

Парад прошел на площади Тяньаньмэнь, где в небо поднялись 28 вертолетов Народно-освободительной армии Китая, пронеся государственный флаг и выстроившись в символическую цифру 80. Представители китайской армии подчеркнули, что парад подчеркивает важность уроков истории и вклад страны в достижение мира на планете.

В мероприятии приняли участие все виды войск Народно-освободительной армии Китая, включая новые войска — военно-космические, кибернетические и информационной поддержки. В небе над столицей также были продемонстрированы современные образцы военной техники и инновационные разработки оборонной промышленности КНР. Парад стал одной из крупнейших памятных акций в современной истории Китая.

Парад в Пекине стал частью масштабных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. В торжествах на площади Тяньаньмэнь приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидеры еще 24 государств. Ранее на параде прозвучали 80 артиллерийских залпов, а по улицам прошли колонны современной и исторической военной техники. URA.RU также проводило онлайн-трансляцию мероприятия. В Пекине также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые приехали для освещения события.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пекине 3 сентября в ходе парада, посвященного 80-й годовщине победы над Японией, были выпущены голуби мира. Всего в воздух были отправлены 80 тысяч птиц. Об этом сообщают журналисты.  «Восемьдесят тысяч „голубей мира“ выпустили на параде в Китае, они ознаменовали торжественное завершение процессии. Птицы символизируют 80-летие победы над японскими захватчиками, а также стремление к миру», — передают журналисты. Мероприятие транслировалось URA.RU. Помимо голубей, над площадью Тяньаньмэнь взмыли ввысь 80 тысяч разноцветных шаров, олицетворяющих благополучие и процветание. Парад прошел на площади Тяньаньмэнь, где в небо поднялись 28 вертолетов Народно-освободительной армии Китая, пронеся государственный флаг и выстроившись в символическую цифру 80. Представители китайской армии подчеркнули, что парад подчеркивает важность уроков истории и вклад страны в достижение мира на планете. В мероприятии приняли участие все виды войск Народно-освободительной армии Китая, включая новые войска — военно-космические, кибернетические и информационной поддержки. В небе над столицей также были продемонстрированы современные образцы военной техники и инновационные разработки оборонной промышленности КНР. Парад стал одной из крупнейших памятных акций в современной истории Китая. Парад в Пекине стал частью масштабных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. В торжествах на площади Тяньаньмэнь приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидеры еще 24 государств. Ранее на параде прозвучали 80 артиллерийских залпов, а по улицам прошли колонны современной и исторической военной техники. URA.RU также проводило онлайн-трансляцию мероприятия. В Пекине также находятся журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые приехали для освещения события.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...