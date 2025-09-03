На Тяньаньмэнь прогремели 80 залпов к годовщине победы в войне с фашизмом

В Пекине на площади Тяньаньмэнь прогремели 80 артиллерийских залпов в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Торжественный парад открылся в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и лидеров еще 24 государств и правительств.
«Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 3 сентября проводит на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствуют председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран», — передают журналисты ТАСС с места событий. Си Цзиньпин в своей речи поприветствовал иностранных гостей.
В военном параде приняли участие свыше 10 тысяч военнослужащих из разных подразделений НОАК. Над площадью пролетели сотни самолетов, по улицам прошли десятки колонн современной бронетехники и исторических образцов вооружения. Всего были представлены 45 различных расчетов, в том числе новые и традиционные рода войск. За торжеством наблюдали ветераны антияпонской войны, приглашенные специально для участия в памятных мероприятиях. По данным ТАСС, парад транслировался в прямом эфире на центральных телеканалах КНР и собрал у экранов миллионы зрителей по всему миру.
Ранее сообщалось, что парад на площади Тяньаньмэнь посвящен 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии стартовал. Главная цель парада — продемонстрировать достижения Народно-освободительной армии Китая в сфере современных вооруженных сил. На месте также присутствую журналисты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
