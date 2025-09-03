Россиянам напомнили о штрафах за неуплату имущественных налогов

Россиянам необходимо до 1 декабря 2025 года оплатить имущественные налоги за прошлый год. Об этом сообщила юрист и партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Юлия Замятина. По ее словам, в сентябре Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылку уведомлений с расчетами налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов. Нарушение сроков оплаты грозит начислением пени.
«В уведомления включаются имущественные налоги за прошлый год — транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. <...> Срок их уплаты установлен единый — до 1 декабря. Если просрочить, начнут начисляться пени», — рассказала Юлия Замятина в беседе с РИА Новости. Эксперт уточнила, что суммы налогов рассчитываются автоматически на основе данных, которые ФНС получает от банков, Росреестра, ГИБДД и других ведомств.
Кроме того, осенью гражданам РФ необходимо оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по банковским вкладам и счетам, если сумма процентов, начисленных за 2024 год, превысила установленный лимит. По словам юриста, налогом облагается только та часть процентного дохода, которая превышает произведение одного миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России за каждый месяц года (в 2024 году ключевая ставка составляла 21%). Таким образом, если суммарный процентный доход по итогам года оказался выше 210 тысяч рублей, ФНС включит в уведомление сумму налога на превышение, которую также нужно оплатить до 1 декабря.
Замятина также напомнила, что у граждан, подавших декларацию по форме 3-НДФЛ за прошлый год с начисленным НДФЛ к уплате, срок исполнения налогового обязательства истек еще 15 июля. В случае просрочки по этим налогам также начислялись пени. Погасить задолженность предлагалось путем пополнения баланса по единому налоговому счету — средства должны были списаться автоматически в счет погашения долга.
С начала 2025 года в России начал действовать новый порядок налогообложения. В частности, в стране введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая коснется только 3,2% работающих граждан РФ. Также введены новые льготы для многодетных семей, изменены налоги для бизнеса и был отменен курортный сбор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.