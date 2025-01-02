Россияне будут платить налоги по-новому: изменения, вступившие в силу в 2025 году

В 2025 году в РФ начал действовать новый порядок налогообложения. В частности, в стране введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая коснется только 3,2% работающих граждан РФ, новые льготы для многодетных семей, изменены налоги для бизнеса, отменен курортный сбор. О том, кого коснется новая система налогов — в материале URA.RU.
Новые ставки НДФЛ
С 2025 года в России введена полностью прогрессивная шкала НДФЛ, заменяющая плоскую ставку 13%, не зависящую от величины доходов и зарплат. Новая система включает пять ступеней налогообложения:
- ставка 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год;
- ставка 15% для доходов от 2,4 до пяти миллионов рублей в год;
- ставка 18% — от пяти до 20 миллионов рублей в год;
- ставка 20% — от 20 до 50 миллионов рублей в год;
- ставка 22% — для доходов свыше 50 миллионов рублей в год.
Эта шкала не затронет нетрудовые доходы и доходы участников СВО, а также «северные» доходы. При этом ставка на проценты по депозитам останется на уровне 15% несмотря на доход более пяти миллионов рублей, а льготы на пятилетнее владение ценными бумагами и долями прекратят свое действие при доходах свыше 50 миллионов рублей. Как подчеркивали в Правительстве РФ, в целом изменение шкалы НДФЛ касается примерно 3,2% трудоспособного населения и должно увеличить бюджетные поступления на 3,6 триллиона рублей.
Налоговая льгота для семей с детьми
Для семей с двумя и более детьми, где среднедушевой доход на члена семьи не выше 1,5 пункта прожиточного минимума, предусмотрена возвратная ставка НДФЛ в размере 7% из 13%. Это фактически означает, что налоговая ставка для них равна 6%. На такие льготы могут рассчитывать родители с доходом 53 тысячи рублей, если работают оба, и 106 тысяч, если работает только один.
Первые начисления начнутся в 2026 году — по итогам предыдущего. Все желающие могут подать заявление с 1 июня по 1 октября в отделе Соцфонда, МФЦ или через портал Госуслуг.
Помимо этого, размеры стандартных налоговых вычетов на второго, третьего и последующих детей, а также на детей-инвалидов, увеличены в два раза. Также налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей могут получить те, кто прошел диспансеризацию и сдал нормы ГТО.
Налоги для бизнеса
С 2025 года ставка налога на прибыль повышена с 20% до 25%, что позволило отказаться от курсовых экспортных пошлин, которые увеличивали потребность бизнеса в оборотном капитале и при этом не учитывали его финансовый результат. Для компаний, которые являются активными инвесторами, предусмотрены налоговые вычеты и льготы, их применение возможно на бессрочной основе в региональных инвестпроектах.
Также произошло увеличение порогов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) по доходам до 450 миллионов рублей. Дополнительно, введена обязанность по уплате НДС для налогоплательщиков с доходом свыше 60 млн рублей. Организациям будет предоставлена возможность выбора между уплатой НДС по общей ставке 20% с возможностью вычетов и уплатой НДС по упрощенной системе: 5% для доходов до 250 миллионов рублей и 7% для доходов до 450 миллионов рублей, но без права на вычеты.
Одним из элементов этих изменений является вывод бизнеса из тени и введение налоговой амнистии. В случае, если компании самостоятельно прекратят практику раздробления бизнеса и налоговые службы не зафиксируют нарушения, то задолженности по налогам, а также начисленные пени и штрафы за период с 2022 по 2024 годы не будут востребованы.
Туристический налог
С 2025 года курортный сбор, экспериментально введенный в некоторых регионах, прекращается. Он преобразуется в туристический налог, который муниципалитеты вводят самостоятельно. Этот налог будет направлен на развитие туристической инфраструктуры, и его ставка будет постепенно увеличиваться с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году.
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