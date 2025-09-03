Два десятка пассажирских поездов задерживаются из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

До 26 пассажирских поездов задерживаются в пути из-за атаки беспилотника на Ростовскую область. Максимальное отставание от графика по данным на 06:00 мск составило 4 часа 15 минут. Все поезда продолжают движение по своим маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
«В пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание от графика на 06:00 мск составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам», — уточнили в пресс-службе компании. Причиной задержек стало нарушение электроснабжения, возникшее после падения БПЛА в ночь на 3 сентября в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая Ростовской области.
В РЖД отмечают, что движение поездов постепенно нормализуется, несмотря на сохраняющиеся задержки. Дополнительную информацию о расписании и изменениях можно узнать с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по телефону круглосуточного центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
Атаки беспилотников уже не впервые приводят к задержкам пассажирских поездов на юге России. В августе из-за падения фрагментов дрона в Ростовской области с опозданием выехали 38 поездов, а в Волгоградской области после атаки БПЛА в районе станции Петров Вал были задержаны 13 составов. Тогда задержки превышали три часа, однако движение также постепенно восстанавливалось. В ночь на 3 сентября регион также был атакован дронами. Обломки БПЛА упали в двух районах Краснодарского края, сообщает RT.
