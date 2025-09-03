Захарова обозначила сроки нового раунда переговоров РФ и Украины

Сроки следующего раунда переговоров между Россией и Украиной будут определены исходя из выполнения Киевом ранее достигнутых договоренностей на предыдущих встречах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Сроки нового раунда переговоров зависят от выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах», — заявила представитель внешнеполитического ведомства. Ее слова прозвучали на ВЭФ. Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте форума.
По словам Захаровой, российская сторона внимательно отслеживает, как реализуются договоренности, принятые в ходе прошлых раундов. Она подчеркнула, что Москва ожидает конкретных шагов от Киева по ранее согласованным вопросам.
Представитель МИД РФ также отмечала, что Россия ожидает от Украины ответа на предложение Москвы сформировать рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Захарова напомнила, что Москва продолжает сохранять готовность к проведению переговоров с Украиной. Десятый Восточный экономический форум начал работу 3 сентября на острове Русский во Владивостоке. В мероприятии участвуют делегации из более чем 70 стран.
