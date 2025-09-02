02 сентября 2025

Фудкорт и спортзал: в Тюмени обновят ТЦ в центре города

В 2026 году в Тюмени проведут реновацию ЦУМа
© Служба новостей «URA.RU»
В ЦУМе станет больше арендаторов и торговых площадей
В ЦУМе станет больше арендаторов и торговых площадей Фото:

Тюменский ЦУМ ждет обновление: в 2026 году торговый центр перетерпит реновацию. Об этом сообщают журналисты.

«Планируется увеличение арендных площадей. В обновленную концепцию входят супермаркет, фудкорт, федеральная сеть фитнес-клубов, зона семейного досуга», — сообщается в журнале Men's Club.

Реновация будет проходить в 2026 году. Ее начнут во время реконструкцию центральных улиц, так как в этот момент пассажиропоток будет минимальным из-за перекрытий.

Ранее URA.RU писало, что у ЦУМа остается замороженным долгострой бизнес-центра. Жители города высказываются за снос здания.

Тюменский ЦУМ ждет обновление: в 2026 году торговый центр перетерпит реновацию. Об этом сообщают журналисты. «Планируется увеличение арендных площадей. В обновленную концепцию входят супермаркет, фудкорт, федеральная сеть фитнес-клубов, зона семейного досуга», — сообщается в журнале Men's Club. Реновация будет проходить в 2026 году. Ее начнут во время реконструкцию центральных улиц, так как в этот момент пассажиропоток будет минимальным из-за перекрытий. Ранее URA.RU писало, что у ЦУМа остается замороженным долгострой бизнес-центра. Жители города высказываются за снос здания.
{{author.id ? author.name : author.author}}
