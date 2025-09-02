Фудкорт и спортзал: в Тюмени обновят ТЦ в центре города

В ЦУМе станет больше арендаторов и торговых площадей
Тюменский ЦУМ ждет обновление: в 2026 году торговый центр перетерпит реновацию. Об этом сообщают журналисты.
«Планируется увеличение арендных площадей. В обновленную концепцию входят супермаркет, фудкорт, федеральная сеть фитнес-клубов, зона семейного досуга», — сообщается в журнале Men's Club.
Реновация будет проходить в 2026 году. Ее начнут во время реконструкцию центральных улиц, так как в этот момент пассажиропоток будет минимальным из-за перекрытий.
Ранее URA.RU писало, что у ЦУМа остается замороженным долгострой бизнес-центра. Жители города высказываются за снос здания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!