LeFigaro: Китай лидирует на мировой арене на фоне ослабленных США

Военный парад в Пекине по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии является демонстрацией мощи КНР. Он проходит на фоне роста напряженности на мировой арене и ослаблений позиций США из-за политики президента Дональда Трампа. Председатель Китая Си Цзиньпин стремится позиционировать Пекин в роли гаранта нового мирового порядка, сообщила газета LeFigaro.
«Эта демонстрация силы происходит в напряженном геополитическом контексте. Политика президента Дональда Трампа „Америка прежде всего“ и его торговые войны ослабили традиционные альянсы Вашингтона. Си Цзиньпин пользуется этой возможностью, чтобы представить Пекин как хранителя нового международного порядка», — говорится в материале.
Отмечается, что глава КНР лично встретил на красной дорожке лидеров КНДР и России — Ким Чен Ына и Владимира Путина. Также он поприветствовал около 20 других зарубежных президентов. После этого все гости проследовали к специально оборудованным трибунам на площади Тяньаньмэнь, где и прошел парад. Программа включала в себя выступления воздушной техники, шествие воинских подразделений и демонстрацию современных образцов вооружения — в том числе гиперзвуковых ракет, беспилотников и обновленных моделей танков.
URA.RU также вело онлайн-трансляцию мероприятия. В Пекине находятся журналисты агентства Екатерина Лазарева и Роман Наумов, которые приехали в город для освещения события.
