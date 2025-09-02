В ХМАО отец избил младенца, разозлившись на плач

Отец ударил младенца по голове в Когалыме
В Когалыме отец ударил трехмесячного младенца по голове. Мужчина был пьян и его разозлил плач ребенка.
«Мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, ударил по голове своего трехмесячного сына, разозлившись на его плач. Ребенок получил тяжкие травмы и был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в telegram-канале окружного СК.
Отцу предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине 44 года. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия, а югорчанина хотят заключить под стражу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!