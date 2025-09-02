02 сентября 2025

В ХМАО отец избил младенца, разозлившись на плач

Отец ударил младенца по голове в Когалыме
Отец ударил младенца по голове в Когалыме

В Когалыме отец ударил трехмесячного младенца по голове. Мужчина был пьян и его разозлил плач ребенка.

«Мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, ударил по голове своего трехмесячного сына, разозлившись на его плач. Ребенок получил тяжкие травмы и был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в telegram-канале окружного СК.

Отцу предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине 44 года. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия, а югорчанина хотят заключить под стражу.

