02 сентября 2025

В ХМАО осудят подростка-лжеминера, звонившего с телефона друга

Школьник сообщил о минировании с телефона друга
Школьник сообщил о минировании с телефона друга

В Нижневартовске отправили в суд уголовное дело против несовершеннолетнего. Силовики считают, что он сообщил с телефона одноклассника о минировании школы.

«В феврале 2025 года подросток, используя телефон одноклассника, сообщил в экстренные службы о минировании своей школы. Была проведена эвакуация», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

На место тогда приехали экстренные службы, минирование оказалось ложным. В суде дело подростка будут рассматривать на закрытом заседании с учетом возраста школьника.

