В ХМАО осудят подростка-лжеминера, звонившего с телефона друга

Школьник сообщил о минировании с телефона друга
В Нижневартовске отправили в суд уголовное дело против несовершеннолетнего. Силовики считают, что он сообщил с телефона одноклассника о минировании школы.
«В феврале 2025 года подросток, используя телефон одноклассника, сообщил в экстренные службы о минировании своей школы. Была проведена эвакуация», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
На место тогда приехали экстренные службы, минирование оказалось ложным. В суде дело подростка будут рассматривать на закрытом заседании с учетом возраста школьника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!