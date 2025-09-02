02 сентября 2025

В Нижневартовске показали Театр юного зрителя после реконструкции. Фото

В ТЮЗе Нижневартовска три зала для постановок (архивное фото)
В Нижневартовске (ХМАО) завершилась реконструкция Театра юного зрителя. В здании отремонтировали фасад и помещения с инженерными коммуникациями.

«Строители полностью обновили здание. Ключевые изменения: произведена полная замена инженерных систем, отремонтированы кровля и фасад, большой зал на 270 мест оснащен новым техническим оборудованием, создана безбарьерная среда для маломобильных зрителей», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Театр получил три современных зала для постановок. Первое выступление для зрителей в обновленном здании уже состоялось. ТЮЗ реконструировали в рамках нацпроекта «Культура».

