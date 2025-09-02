02 сентября 2025

Пермский педуниверситет снова отправил преподавателей в Африку

Преподаватели ПГГПУ посетят Намибию и Зимбабве
Педуниверситет сотрудничает со странами Африки уже несколько лет
Педуниверситет сотрудничает со странами Африки уже несколько лет

Группа представителей Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) отправилась из Перми на юг Африки — в Намибию и Зимбабве. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Кандидат филологических наук, и.о. заведующего кафедрой педагогики и психологии Майя Ермошина поедет в Центр открытого образования в Виндхуке, столице Республики Намибия, и останется там до ноября. Другие преподаватели приедут в Зимбабве — там пермская команда проведет фестиваль русского языка и культуры», — говорится на сайте.

Слушателями Центра в Намибии в этот раз станут не менее 200 местных жителей. На данный момент зарегистрировалось уже 500 человек. В программу фестиваля в Зимбабве войдут события, связанные с историей и современностью российской культуры, например, просмотр отечественных кинофильмов.

Ранее URA.RU сообщало, что летом 2025 года ПГГПУ провел три «Университетские смены», в которых приняли участие 300 школьников из Донецкой Народной Республики. Пермский педагогический принял три сотни школьников из ДНР, включая Донецк, Горловку, Макеевку, Мариуполь, Шахтерск, Снежное, Амвросиевку, Енакиево, Докучаевск и Еленовку. 

