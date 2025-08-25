Пермский педуниверситет за лето принял 300 школьников из ДНР

Летом 2025 года Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) провел три «Университетские смены», в которых приняли участие 300 школьников из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте вуза.
«Пермский педагогический принял три сотни школьников из ДНР, включая Донецк, Горловку, Макеевку, Мариуполь, Шахтерск, Снежное, Амвросиевку, Енакиево, Докучаевск и Еленовку. Проект „Университетские смены“ — важная инициатива, которая позволяет школьникам познакомиться с педагогическими специальностями, прочувствовать атмосферу университета, узнать о научных достижениях и достопримечательностях Пермского края», — отметил ректор ПГГПУ Константин Егоров.
Каждая смена длилась 11 дней. Ребята изучали историю и культуру России и Пермского края, семейные ценности и образ учителя будущего. В программу также вошли профориентационные тестирования и профессиональные пробы.
«Университетские смены» — образовательная инициатива, организованная Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ и «Движением Первых». Проект позволяет школьникам из разных уголков России глубже узнать культурное наследие, традиции и историю регионов страны.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермский Политех (ПНИПУ) и Пермский Педуниверситет (ПГГПУ) приехали школьники из Луганской и Донецкой народных республик. Организаторы подготовили для школьников двухнедельную программу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!