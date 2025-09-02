В Копейске будут судить директора «Донер Кебаб», задержанного с поличным

03 сентября 2025 в 11:18 Размер текста - 17 +

Исмаил Шеров попался на коррупции Фото: Илья Московец © URA.RU В Копейске (Челябинская область) директора «Донер Кебаб» Исмаила Шерова будут судить за дачу взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, отметили в ведомстве. «Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона. Новость по теме В Копейске с поличным задержали директора «Донер Кебаб». Видео Шеров был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при передаче взятки главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. Операция была спланирована. Как только бизнесмен вручил эксперту 50 тысяч рублей — его задержали. По данным URA.RU, задержание Шерова никак не повлияло на работу заведения. Оно продолжает деятельность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) директора «Донер Кебаб» Исмаила Шерова будут судить за дачу взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, отметили в ведомстве. «Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона. Шеров был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при передаче взятки главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. Операция была спланирована. Как только бизнесмен вручил эксперту 50 тысяч рублей — его задержали. По данным URA.RU, задержание Шерова никак не повлияло на работу заведения. Оно продолжает деятельность.