В Копейске будут судить директора «Донер Кебаб», задержанного с поличным

В Копейске (Челябинская область) директора «Донер Кебаб» Исмаила Шерова будут судить за дачу взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование по делу завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, отметили в ведомстве.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.
Шеров был задержан сотрудниками УФСБ с поличным при передаче взятки главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области. Операция была спланирована. Как только бизнесмен вручил эксперту 50 тысяч рублей — его задержали.
По данным URA.RU, задержание Шерова никак не повлияло на работу заведения. Оно продолжает деятельность.
