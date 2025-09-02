Подростки окружили и избили заслуженного тренера в Свердловской области

На лыжной базе в поселке Верх-Нейвинском (Свердловская область) 1 сентября подростки жестоко избили тренера по лыжным гонкам Александра Пятыгина. Подробности инцидента URA.RU рассказал член Общественной палаты региона Дмитрий Чукреев.
«Александр Иванович отправился на тренировку с воспитанниками, но на пути встретил группу подростков на питбайках. Он вежливо попросил их не мешать занятию, но в ответ получил агрессию, мат, хамство и толчки. Чтобы обезопасить детей, он вытащил у одного байка топливно-заборную трубку. Никакого вреда и порчи имущества своими действиями он не нанес, трубку вернул на место. Но подростки решили отомстить», — заявил общественник.
По его словам, парни якобы окружили Пятыгина, повалили на землю и на глазах у детей стали избивать, снимая на телефон. За мужчину вступились подопечные. «На место ЧП были вызваны сотрудники полиции, сейчас идет опрос и сбор информации по инциденту. У Александра Ивановича множественные гематомы, подозрение на перелом ребер. У воспитанников шок, боязнь за здоровье заслуженного тренера», — заключил Чукреев. Он призывает СК РФ обратить внимание на ситуацию.
Александр Пятыгин родился в 1951 году. В 1970-м вошел в состав юниорской сборной СССР по лыжным гонкам. Через год стал победителем чемпионата Европы в эстафете. С 1972-го по 1981-й был членом основной сборной СССР. Шесть раз становился чемпионом СССР и 13 раз — чемпионом РСФСР в разных видах лыжных гонок. Являлся тренером сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Сейчас работает тренером в ДЮСШ имени Зимина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!