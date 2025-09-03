Shot: Ефремову предстоит делить с женой имущество на 200 миллионов рублей

Актер Михаил Ефремов и его супруга Софья Кругликова начали бракоразводный процесс, который сопровождается разделом значительного имущества. Стоимость недвижимости, подлежащей разделу, оценивается примерно в 200 миллионов рублей.
Как пишет SHOT, крупнейшим активом, который предстоит поделить, стала шестикомнатная квартира в историческом доме в Плотниковом переулке, расположенном в престижном районе Хамовники. Михаил Ефремов приобрел эту недвижимость в 2011 году. Площадь квартиры составляет почти 150 квадратных метров, а ее рыночная стоимость на сегодняшний день оценивается в 140 миллионов рублей.
В 2019 году на имя Кругликовой была оформлена квартира площадью 45 квадратных метров на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы. Дом, в котором расположена квартира, является объектом культурного наследия и был построен в 1876 году. Эксперты оценивают стоимость этой недвижимости примерно в 40 миллионов рублей. Еще одним объектом, который фигурирует в разделе имущества, стал дом площадью 63 квадратных метра с земельным участком в шесть соток. Дом был оформлен на Кругликову в 2006 году, а его текущая стоимость составляет около 20 миллионов рублей. Недвижимость находится в подмосковном СНТ «Рябинушка» Красногорского района.
Две квартиры, которые Михаил Ефремов получил по наследству, не подлежат разделу, поскольку не считаются совместно нажитым имуществом. Первая из них — 67-метровая квартира на Никитском бульваре, ранее принадлежавшая матери актера. Рыночная стоимость этой квартиры оценивается примерно в 52 миллиона рублей. После смерти матери Михаил Ефремов долгое время не переоформлял недвижимость на себя, сделав это только в 2021 году. Вторая квартира, доставшаяся Ефремову по наследству, находится на Тверской улице. Это пятикомнатная квартира площадью 123 квадратных метра, которую актер унаследовал в 2023 году от брата своей матери. Сейчас стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 90 миллионов рублей. Всего два года назад ее цена составляла около 50 миллионов рублей.
Ранее Михаил Ефремов подарил 73-метровую трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте семье, которая на протяжении 19 лет ухаживала за его дядей. Он судился за нее несколько лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.