Переговоры Путина с Ким Чен Ыном закончились спустя полтора часа. Видео

В Пекине завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые длились более полутора часов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.

Встреча прошла в государственной резиденции Дяоюйтай после военного парада на площади Тяньаньмэнь, посвященного 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Уточняется, что после официальной части переговоров с участием делегаций лидеры продолжили общение в формате тет-а-тет.

Владимир Путин и Ким Чен Ын получили приглашение принять участие в Пекине в качестве почетных гостей на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы китайского народа в войне против Японии и окончанию Второй мировой войны. В ходе визита главы государств провели личные переговоры, воспользовавшись возможностью обсудить актуальные вопросы. По имеющейся информации, оба лидера прибыли к месту встречи на одном автомобиле.

