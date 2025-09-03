В Пекине завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которые длились более полутора часов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.
Встреча прошла в государственной резиденции Дяоюйтай после военного парада на площади Тяньаньмэнь, посвященного 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Уточняется, что после официальной части переговоров с участием делегаций лидеры продолжили общение в формате тет-а-тет.
Владимир Путин и Ким Чен Ын получили приглашение принять участие в Пекине в качестве почетных гостей на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы китайского народа в войне против Японии и окончанию Второй мировой войны. В ходе визита главы государств провели личные переговоры, воспользовавшись возможностью обсудить актуальные вопросы. По имеющейся информации, оба лидера прибыли к месту встречи на одном автомобиле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.