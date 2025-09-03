Аэропорт Черемшанка под Красноярском закрыли из-за аварийной посадки самолета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолет выполнял рейс по маршруту в Улан-Удэ (архивное фото)
Самолет выполнял рейс по маршруту в Улан-Удэ (архивное фото) Фото:

Аэропорт Черемшанка под Красноярском закрыт из-за аварийной посадки военного самолета. Об этом сообщил Минтранс региона.

Как сообщили в Минтрансе ТАСС, воздушное судно Ил-76 совершило аварийную посадку, в результате чего аэропорт был временно закрыт для приема и отправки воздушных судов. Самолет выполнял рейс по маршруту в Улан-Удэ.

В процессе полета экипаж был вынужден принять решение о срочной посадке в аэропорту Черемшанка. После приземления самолет не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы и выкатился за ее пределы примерно на 50 метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Черемшанка под Красноярском закрыт из-за аварийной посадки военного самолета. Об этом сообщил Минтранс региона. Как сообщили в Минтрансе ТАСС, воздушное судно Ил-76 совершило аварийную посадку, в результате чего аэропорт был временно закрыт для приема и отправки воздушных судов. Самолет выполнял рейс по маршруту в Улан-Удэ. В процессе полета экипаж был вынужден принять решение о срочной посадке в аэропорту Черемшанка. После приземления самолет не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы и выкатился за ее пределы примерно на 50 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...