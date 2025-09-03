Аэропорт Черемшанка под Красноярском закрыли из-за аварийной посадки самолета

Аэропорт Черемшанка под Красноярском закрыт из-за аварийной посадки военного самолета. Об этом сообщил Минтранс региона.
Как сообщили в Минтрансе ТАСС, воздушное судно Ил-76 совершило аварийную посадку, в результате чего аэропорт был временно закрыт для приема и отправки воздушных судов. Самолет выполнял рейс по маршруту в Улан-Удэ.
В процессе полета экипаж был вынужден принять решение о срочной посадке в аэропорту Черемшанка. После приземления самолет не смог остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы и выкатился за ее пределы примерно на 50 метров.
