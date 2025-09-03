В Красноярске в аэропорту совершил аварийную посадку военный Ил-76

После приземления самолет не смог остановиться в пределах полосы (архивное фото)
В красноярском аэропорту Черемшанка военный самолет Ил-76 совершил аварийную посадку. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 50 метров.
Факт аварийной посадки подтвердили РБК в пресс-службе Восточного МСУТ СК. Ил-76 направлялся в Улан-Удэ, однако по неустановленным причинам экипаж принял решение о срочной посадке в Красноярске. После приземления самолет не смог остановиться в пределах полосы и выехал за ее пределы.
