Глава киноклуба Ельцин Центра избежал штрафа по делу о дискредитации армии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказался штрафовать куратора киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Самого Шмырова на заседании не было, передает корреспондент URA.RU.
По словам судьи, протокол возвращен в полицию из-за процессуальных нарушений. Скорее всего, силовики составят новый протокол в отношении Шмырова.
Шмыров вину не признает. В основу дела лег пост от 2022 года. Своей публикацией, как считают силовики, Шмыров допустил дискредитацию ВС РФ. Защита требовала прекратить дело за отсутствием состава преступления.
Две недели назад суд оштрафовал первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень по такой же статье. Она не согласна с решением суда и уже обжаловала его.
