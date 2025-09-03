Вдова убитого по указанию Фургала бизнесмена потребовала 150 млн рублей

Вдова предпринимателя, убитого по указанию бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Олега Булатова, потребовала взыскать с осужденного и его соучастников 150 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах дела.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, вдова Булатова подала гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 150 миллионов рублей. Она обосновывает свои требования тяжелыми нравственными страданиями, вызванными гибелью супруга. Иск подан к Фургалу и его соучастникам по уголовному делу. Рассмотрение иска назначено на октябрь текущего года. К иску вдовы также попыталась присоединиться дочь Булатова, заявив аналогичные требования. Однако суд по жалобе защиты Фургала признал такой процессуальный порядок незаконным, указав, что она вправе подать самостоятельный иск о компенсации морального вреда.

Люберецкий суд Московской области 10 февраля 2023 года приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в двух убийствах и одном покушении на убийство, совершенных в составе организованной группы. Причиной преступлений стали длительные коммерческие разногласия и судебные тяжбы между Фургалом и его деловыми партнерами.

Фургал организовал убийство Евгения Зори на фоне конфликта из-за владения железобетонным заводом. После этого следующей жертвой стал Олег Булатов — компаньон Зори, который подозревал Фургала в причастности к убийству коллеги. После устранения Булатова Фургал получил контроль над его долей в совместном бизнесе, связанном с торговлей металлоломом. Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года.

Ранее суд уже обязал Фургала выплатить вдове Евгения Зори два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на организацию похорон. В рамках дела о заказных убийствах были осуждены и другие фигуранты. Бывший помощник Фургала Андрей Карепов получил 21 год лишения свободы. Предприниматель Андрей Палей из Хабаровска осужден на 17 лет. Марат Кадыров — экс-инспектор службы безопасности аэропорта Южно-Курильска, признанный заслужившим снисхождение присяжных, приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

