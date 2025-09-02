02 сентября 2025

«Дорогие квартиры у парка»: элитное жилье в Челябинске продают по 600 000 рублей за квадрат. Фото

Владелец АН Подпятников: самые дорогие квартиры в Челябинске продают возле бора
Квартиры продают по 549 300 рублей за квадрат
Квартиры продают по 549 300 рублей за квадрат Фото:

В элитном районе Челябинска на улице Лесопарковой продают квартиру на вторичном рынке по 549 300 рублей за квадратный метр. Двухкомнатное жилье площадью более 70 «квадратов» расположено на 24 этаже жилого здания. Об этом сообщил владелец агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Элитное жилье на вторичном рынке продают за 40 миллионов рублей. Квартира расположена на улице Лесопарковой, 7е, общая площадь жилой недвижимости — 71 квадратный метр. В квартире две уютные комнаты и гостиная», — сообщил Подпятников.

Как сообщается в объявлении на сайте «Avito», особенность квартиры — выполненный дизайнерский ремонт. В интерьере использованы современные отделочные материалы. В квартире на 24 этаже сделаны панорамные окна, обеспечивающие хороший вид на город. Квартира готова к заселению и не требует дополнительных вложений. Также возле дома развита инфраструктура: есть школы, детсады, магазины, парки и зоны отдыха.

Двухкомнатное жилье площадью более 70 «квадратов» расположено на 24 этаже жилого здания
Двухкомнатное жилье площадью более 70 «квадратов» расположено на 24 этаже жилого здания
Фото:

