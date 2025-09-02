В элитном районе Челябинска на улице Лесопарковой продают квартиру на вторичном рынке по 549 300 рублей за квадратный метр. Двухкомнатное жилье площадью более 70 «квадратов» расположено на 24 этаже жилого здания. Об этом сообщил владелец агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.
«Элитное жилье на вторичном рынке продают за 40 миллионов рублей. Квартира расположена на улице Лесопарковой, 7е, общая площадь жилой недвижимости — 71 квадратный метр. В квартире две уютные комнаты и гостиная», — сообщил Подпятников.
Как сообщается в объявлении на сайте «Avito», особенность квартиры — выполненный дизайнерский ремонт. В интерьере использованы современные отделочные материалы. В квартире на 24 этаже сделаны панорамные окна, обеспечивающие хороший вид на город. Квартира готова к заселению и не требует дополнительных вложений. Также возле дома развита инфраструктура: есть школы, детсады, магазины, парки и зоны отдыха.
