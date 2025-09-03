Ким Чен Ын на прощание пообещал Путину скорую встречу

После переговоров в Пекине, лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным, пообещал скорую новую встречу и пожелал ему здоровья и успехов. Встреча лидеров прошла в государственной резиденции Дяоюйтай в рамках торжеств, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.

«Здоровья Вам, успехов в работе. Скоро увидимся», — заявил Ким Чен Ын. Видео прощания опубликовано в telegram-канале Кремля. 

Владимир Путин и Ким Чен Ын посетили Пекин в статусе почетных гостей на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы Китая в войне против Японии и завершению Второй мировой войны. Переговоры между главами государств прошли на территории резиденции «Дяоюйтай», где они также присутствовали на военном параде и приняли участие в официальном приеме. Встреча началась в утренние часы и стала логическим продолжением двустороннего диалога, свидетельствующего о нарастающем сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. В ходе переговоров лидеры подчеркнули значимость развития партнерских отношений между их странами.

