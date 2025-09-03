Ким Чен Ын раскрыл, когда отношения с Россией начали стремительно развиваться

Отношения между Москвой и Пхеньяном значительно укрепились и развиваются по всем направлениям. Это произошло после подписания межгосударственного договора в июне 2024 года. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.
«После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного договора отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах», — заявил лидер КНДР в беседе с российским коллегой. Трансляцию проводит «Россия 24». Ким Чен Ын подчеркнул, что заключенное соглашение стало отправной точкой для нового этапа сотрудничества между двумя странами. Также он положительно высказался о дальнейшем развитии взаимодействия между странами.
В июне 2024 года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает углубление сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах. По данным Кремля, с момента подписания соглашения стороны уже реализовали ряд совместных проектов и продолжают работу по новым инициативам. Укрепление российско-северокорейских отношений стало возможным во многом благодаря личному участию лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына. Последняя встреча глав государств прошла в Китае 3 сентября.
