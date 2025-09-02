Челябинская область подключится к международному проекту по восстановлению популяции дроф

Челябинская область подключится к международному экологическому проекту по восстановлению популяции редкой птицы дрофы, которая находится под угрозой полного исчезновения. Решение было принято в рамках «Дня Сокола» Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Мы с экспертом и известным ветеринаром Кареном Даллакяном приняли решение о создании нового международного экологического проекта в Челябинской области по восстановлению популяции дроф. В рамках проекта планируется провести мониторинг возможных мест обитания птицы на территории региона, а также проработать вопрос по созданию центра ее воспроизводства с привлечением Арабских стран и Казахстана», — сообщил URA.RU Безруков. Решение было принято на полях ВЭФа, который проходит во Владивостоке.
Челябинская область является исконным местом обитания дроф. Сейчас птица занесена в Красную книгу России и Челябинской области, и находится под угрозой исчезновения. Причиной этому послужило браконьерство, распашка целинных земель, интенсивный выпас скота. Воспроизводством птицы занимаются в ОАЭ, Казахстане, Киргизстане, Китае, Индии и России.
В министерстве экологии Челябинской области ранее призвали не уничтожать ядовитых пауков-ос, численность которых заметно увеличилась в последнее время. Насекомое занесено в Красную книгу. Аргиопа Брюнниха приносит ощутимую пользу экологии — каждый паук за сутки может поймать до 400 насекомых-вредителей.
