В ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и главы Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в зале была замечена ящерица. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.
«На переговоры Путина и Нгессо пришел незваный гость», — заявила корреспондент агентства. Встреча двух лидеров проходит в Пекине.
На переговорах также присутствуют глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Росатома Алексей Лихачев. Встреча Путина с Сассу-Нгессо стала второй за день двусторонней встречей российского лидера.
В Пекине 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 мск) на площади Тяньаньмэнь состоялся масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. После парада российский лидер принял участие в переговорах с зарубежными коллегами. На месте освещают событие корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее — в онлайн-трансляции.
