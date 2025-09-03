На переговоры Путина и Сассу-Нгессо пришел незваный гость. Видео

На переговорах Путина с главой Конго в зале заметили ящерицу
Путин проводит переговоры с президентом Конго в Пекине
Путин проводит переговоры с президентом Конго в Пекине Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

В ходе двусторонних переговоров президента России Владимира Путина и главы Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в зале была замечена ящерица. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.

«На переговоры Путина и Нгессо пришел незваный гость», — заявила корреспондент агентства. Встреча двух лидеров проходит в Пекине.

На переговорах также присутствуют глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Росатома Алексей Лихачев. Встреча Путина с Сассу-Нгессо стала второй за день двусторонней встречей российского лидера.

В Пекине 3 сентября в 9:00 по местному времени (4:00 мск) на площади Тяньаньмэнь состоялся масштабный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. После парада российский лидер принял участие в переговорах с зарубежными коллегами. На месте освещают событие корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее — в онлайн-трансляции.

