Путин увеличит прирост граждан Конго в Россию

Россия увеличит квоту для обучения граждан Республики Конго в российских учебных заведениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Как передает РИА Новости, об этом увеличении квоты стало известно после встречи российского лидера с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, которая состоялась в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай». Путин отметил, что Конго является одним из ключевых и надежных партнеров России на африканском континенте. По его словам, работа с Конго входит в число приоритетов внешнеполитической деятельности России в Африке.
Президент России завершает свой четырехдневный визит в Китай. В рамках поездки глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, посетил праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны, а также провел ряд встреч с лидерами других стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.