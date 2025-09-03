Путин увеличит прирост граждан Конго в Россию

Путин: Россия увеличит квоту для обучения студентов из Конго
Работа с Конго входит в число приоритетов внешнеполитической деятельности России
Россия увеличит квоту для обучения граждан Республики Конго в российских учебных заведениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает РИА Новости, об этом увеличении квоты стало известно после встречи российского лидера с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, которая состоялась в Пекине в государственной резиденции «Дяоюйтай». Путин отметил, что Конго является одним из ключевых и надежных партнеров России на африканском континенте. По его словам, работа с Конго входит в число приоритетов внешнеполитической деятельности России в Африке.

Президент России завершает свой четырехдневный визит в Китай. В рамках поездки глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, посетил праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны, а также провел ряд встреч с лидерами других стран.

