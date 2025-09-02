В Перми перекроют центр города из-за десятков тысяч бегунов

В Перми 6 и 7 сентября временно перекроют движение транспорта по центральным улицам. Это необходимо для проведения Пермского марафона. Схемы перекрытия опубликованы на сайте соревнований.
«В выходные, 6 и 7 сентября, пройдет Пермский марафон. Центральные улицы будут перекрыты с 00:00 6 сентября до 22:00 7 сентября», — сообщили организаторы. Они попросили пермяков отнестись с пониманием к ограничению движения.
Дольше всего будет перекрыт участок улицы Ленина от улицы Крисанова до улицы Борчанинова. Здесь можно будет проехать только в воскресенье после 22:00. В субботу, 6 августа, с 12:00 до 19:00 также будет перекрыта улица Ленина от улицы Хохрякова до улицы Борчанинова. В воскресенье, 7 сентября, с 04:00 до 16:30 будет запрещено движение по улицам Ленина, Сибирская, Монастырская, Окулова, Революции, Петропавловская, а также по Комсомольскому проспекту и соседним улицам.
