Домовые чаты в Пермском крае переведут в мессенджер MAX

Управляющим компаниям и ТСЖ в Пермском крае порекомендовали перевести чаты в MAX
Ранее подобные рекомендации от Минобра поступили в адрес родительских чатов в школах
Ранее подобные рекомендации от Минобра поступили в адрес родительских чатов в школах

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края направила управляющим компаниям и председателям товариществ собственников жилья рекомендации. Они связаны с переносом домовых чатов в отечественный мессенджер МАХ. 

«В отличие от зарубежных платформ, национальный мессенджер обеспечивает более высокий уровень безопасности. А также предоставляет доступ к государственным и коммерческим цифровым сервисам», — сообщает портал «Рифей».

Ранее аналогичные рекомендации по использованию мессенджера МАХ для организации школьных и родительских чатов давало Министерство образования и науки Пермского края. Кроме того, URA.RU сообщало о том, что губернатор региона Дмитрий Махонин запустил собственный канал в МАХ, который на сегодняшний день насчитывает свыше 1500 подписчиков.

