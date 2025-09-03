Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск

Бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича переобъявили в международный розыск. Информация появилась в базе данных МВД.
Никаких установочных данных в базе не поменялось. Переобъявление в розыск — стандартная процедура, если подследственный скрывается от органов следствия и суда.
Юревич находится в международном розыске с 2017 года. Его обвиняют в подстрекательстве к клевете на бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина, получении взятки в размере 3,4 млрд с подрядчиков строительства дорог, выводе 1 млрд рублей со строительства дорожной развязки на улице Братьев Кашириных, получении взятки в 27 млн рублей от экс-министра здравоохранения области Виталия Тесленко. Своей вины экс-глава региона не признает и продолжает оставаться в Лондоне.
Уголовные дела в отношении Юревича и его бизнес-партнера Вадима Белоусова вылились в национализацию холдинга «Макфа». Активы перешли в собственность государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!