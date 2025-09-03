День рождения Владимира Данилина: чем прославился артист, карьера и личная жизнь

Владимир Данилин — всемирно известный иллюзионист и бывший депутат краевого парламента. Почти всю жизнь Данилин прожил в Перми. 4 сентября ему бы исполнилось 74 года. В этот день URA.RU вспоминает жизненный путь и творческую карьеру почетного гражданина Перми и выдающегося деятеля культуры.
Детство и карьера
Владимир Данилин родился 4 сентября 1951 года в деревне Гамовка под Тулой. Но большая часть его жизни связана с прикамской столицей. В 1973 году его приняли на работу в Пермскую областную филармонию в качестве артиста оригинального жанра. Считается, что именно это стало первой ступенью и началом путь к международному успеху и признанию. В 1976 году Данилин окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Выучился на режиссера самодеятельного театрального коллектива в институте культуры.
В последующие годы — получил звания заслуженного и народного артиста РСФСР, стал лауреатом международного конкурса иллюзионистов в Карловых Варах, получив гран-при и две первых премии за номера «Игрок» и «Ширма». Они стали своеобразной визитной карточкой Данилина. В 1984 году фокусник основал собственный театр «Иллюзион». В дальнейшем — преподавал в институте культуры.
Депутатская деятельность и бизнес
В 2003 году Данилин был удостоен звания «Почетный гражданин города Перми». В 2009-м ему вручили орден «Звезда мецената». В 2011 году иллюзиониста избрали депутатом законодательного собрания Прикамья. Он присоединился к фракции «Единая Россия». Свою депутатскую деятельность Данилин совмещал с режиссерством в собственном театре. При этом артист владел компанией «Урал-концерт».
В 2011 году Данилина признали самым богатым парламентарием региона. На тот момент его совокупный доход превышал 283,5 млн рублей, а 2012 году — составил почти 490 млн. По данным «Forbes», доход его семьи к 2015 году достиг показателя в 660,69 млн рублей. В 2016 году фокусник открыл бар-ресторан и театр «Данилин».
Съемки Данилина в кино
Данилин начал сниматься в кино еще ребенком. В 50-х годах он получил роли в картинах «Сашко» и «Конец Чирвы-Козыря». Позже сыграл самого себя в двухсерийном фильме «Переступить черту». Запомнился массовому зрителю по роли фокусника в одной из серий киножурнала «Ералаш».
Личная жизнь фокусника
Первой женой Данилина стала Елена, телеведущая с пермского телевидения. Супруги познакомились весной 1982 года. Девушка была дочерью близких друзей артиста. Свадьбу сыграли осенью того же года. Позже родился сын, которого назвали Денис. Елена стала помощницей иллюзиониста, пара выступала на сцене вместе. Супруга взяла на себя также обязанности администратора, бухгалтера и рекламного агента.
Второй женой Данилина стала артистка из его театра Ирина. Свадебную церемонию провели в 2009 году. А через шесть лет родилась дочь Милана.
Гибель
Владимир Данилин скончался 30 декабря 2024 года. Ему было 73 года. О его уходе сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Позже в городе было зарегистрировано ООО «Эстрадный театр иллюзион Владимира Данилина». Организация принадлежит вдове ушедшего из жизни экс-депутата Ирине Данилиной. Компания займется организацией отдыха и развлечений. Также в Перми было зарегистрировано ООО «Фокус». Компания займется продажей алкогольных напитков.
