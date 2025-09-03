Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий.
Встреча проходит на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, и стала первой личной беседой лидеров после избрания Кыонга на пост президента в октябре 2024 года. «Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. В последние годы оно интенсифицируется», — сказал Путин.
В начале беседы Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонга и весь вьетнамский народ с 80-летием провозглашения независимости страны. Эта дата отмечается как важнейшее событие в истории Вьетнама, ознаменовавшее создание первого социалистического государства на территории страны — Демократической Республики Вьетнам. Во время переговоров российский президент отметил, что взаимодействие между двумя странами в последние годы заметно усиливается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.