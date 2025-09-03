Путин проводит переговоры с президентом Вьетнама. Фото, видео

Встреча лидеров стала первой личной беседой после избрания Кыонга на пост президента
Встреча лидеров стала первой личной беседой после избрания Кыонга на пост президента
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине. Об этом сообщили корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов с места событий.

Встреча проходит на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, и стала первой личной беседой лидеров после избрания Кыонга на пост президента в октябре 2024 года. «Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. В последние годы оно интенсифицируется», — сказал Путин.

В начале беседы Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонга и весь вьетнамский народ с 80-летием провозглашения независимости страны. Эта дата отмечается как важнейшее событие в истории Вьетнама, ознаменовавшее создание первого социалистического государства на территории страны — Демократической Республики Вьетнам. Во время переговоров российский президент отметил, что взаимодействие между двумя странами в последние годы заметно усиливается.

