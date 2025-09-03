Путин пошатнул позиции США в Азии

Президент России Владимир Путин отстоял позиции России в Юго-Восточной Азии. На встрече в Пекине 3 сентября с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом он заявил, что сотрудничество Москвы и Ханоя только растет. Как объяснила старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Елена Бурова, Вьетнам в значительной степени опирается на США — ключевого экономического партнера, но тесные российско-вьетнамские политические отношения и новые проекты позволят Москве сохранить влияние в регионе.
Встреча президентов Путина и Кыонга прошла в столице Китая на полях торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Перед этим, 1 сентября, российский лидер уже успел пообщаться с другим вьетнамским руководителем — премьером Фам Минь Тинем — на саммите ШОС в Тяньцзине. Президента страны Путин поздравил с 80-летием провозглашения независимости Вьетнама и 75-летием установления дипотношений.
«За эти годы между Вьетнамом и нашей страной, Россией, сложились особые отношения союзничества и братской взаимопомощи. Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия, а в последние годы оно интенсифицируется», — заявил Путин.
В свою очередь Кыонг отметил, что каждый вьетнамец дорожит помощью, которую республике в прошлом оказал СССР. Москва продолжает помогать и сейчас — «когда мы строим свою страну», добавил он. Президент Вьетнама выразил уверенность, что Россия под руководством Путина сможет стать опорой для защиты мира и правосудия.
Путин впервые встретился с Кыонгом, он стал президентом 21 октября 2024 года. Внимание Путина к Вьетнаму и встреча с двумя руководителями этой страны показали особое значение Ханоя для Москвы, считает востоковед Елена Бурова. По ее мнению, президент Вьетнама подтвердил, что продолжит прежний теплый курс в отношениях с Россией.
«Встреча Путина с Кыонгом говорит о большой роли Вьетнама в нашей внешней политике, — заявила востоковед. —
Россия традиционно рассматривает Вьетнам как окно в Юго-Восточную Азию. Переговоры с вьетнамским руководством подчеркивают значимость этой страны для нас”.
Стратегия внешней политики Вьетнама — «противостоять ближнему, опираясь на дальнего», продолжила Бурова. Сейчас в роли «дальнего» выступают скорее геополитические оппоненты России — США. Теплые контакты Путина с руководством Вьетнама и наращивание сотрудничества позволяют Москве сохранять влияние в регионе, добавила собеседница URA.RU.
«Нам важно не терять свои позиции, потому что если мы посмотрим с точки зрения экономики, торговли, инвестиций, Штаты занимают видное место в экономической структуре Вьетнама, в то время как значимость России все еще крайне низка. Несмотря на это, политический диалог между Москвой и Ханоем находится на достаточно высоком уровне и мы всячески его поддерживаем», — сказала Бурова.
Главными торговыми партнерами Вьетнама выступают США, Китай, Япония и Южная Корея. Основные статьи экспорта Вьетнама в Россию — одежда и текстиль, кофе, другие сельскохозяйственные и рыбные товары, обувь, машины и оборудование, игрушки и спортивные изделия. В обратном направлении вьетнамские компании импортируют из России морепродукты, руду, уголь, удобрения, химикаты, фармацевтические препараты и пластмассовые изделия.
